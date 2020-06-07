Количество новых заражений Covid-19 снова растет в России

За последние сутки в России коронавирус диагностирован у 8984 человек. Умерли 134 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых случаев заражения в Москве - 1956. В Санкт-Петербурге 340 новых заболевших.

Всего с начала пандемии в России коронавирус подхватили более 467 тысяч человек. За этот период болезнь унесла 5859 жизней.