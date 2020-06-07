Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

В первые три месяца 2020 года в России зафиксированы два региона, в которых средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит «Лента.ру».

Так, на Чукотке средняя зарплата за январь-март составила 109,1 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе она равнялась 101,5 тысячи рублей. На третьем месте расположилась Москва (95,5 тысячи рублей). Далее идут Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалинская область (89,4 тысячи рублей).

Самую низкую зарплату получали жители Ивановской области (в среднем 27 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайского края (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи рублей).

Напомним, по данным Карелиястата, в нашей республике средняя зарплата составляет 45 287 рублей.