Названы популярные слова, вошедшие в лексикон россиян в последние годы

Компания «Яндекс» провела исследование и выяснила, какие слова наиболее уверенно вошли в русский язык за последнее десятилетие. Работа специалистов посвящена Дню русского языка, который отмечается сегодня.

Рейтинг был составлен на основе того, как часто пользователи Сети искали эти слова. В основном, они связаны с соцсетями и модными трендами.

Так, в 2020 году в топ-3 вошли слова «ауф», «локдаун» и «падра», в 2019 году - «вислово», «фудпорн», «бумер», а в 2018 году - «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

Ранее в русский язык и в повседневную жизнь россиян проникли такие слова, как «вейперы», «френдзона» и «спиннер».