Диетолог назвала самый опасный суп

Солянка является самым опасным для здоровья супом. Ингредиенты этого блюда могут стать причиной обострения различных недугов, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина, ее слова приводит издание е1.ru.

По мнению специалиста, солянка не полезна для всех людей, но в первую очередь исключить ее из рациона следует пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и с ожирением.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно - с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», - отметила Торопыгина.

Помимо мяса, в солянку принято добавлять лимон и каперсы. Эти продукты могут быть вредны для людей с гастритом, язвой и заболеваниями поджелудочной железы.