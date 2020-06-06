06 июня 2020, 17:49
Россия

Диетолог назвала самый опасный суп

Ингредиенты солянки могут обострить различные проблемы со здоровьем

Солянка является самым опасным для здоровья супом. Ингредиенты этого блюда могут стать причиной обострения различных недугов, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина, ее слова приводит издание е1.ru.

По мнению специалиста, солянка не полезна для всех людей, но в первую очередь исключить ее из рациона следует пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и с ожирением.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно - с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», - отметила Торопыгина.

Помимо мяса, в солянку принято добавлять лимон и каперсы. Эти продукты могут быть вредны для людей с гастритом, язвой и заболеваниями поджелудочной железы.

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Метки: 
ирина торопыгина
суп
солянка
здоровье
сердечно-сосудистые заболевания
ожирение
диетолог