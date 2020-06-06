Россиянам пообещали переменчивую погоду этим летом

Этим летом россиян ожидает переменчивая погода. Периоды жары и засухи будут чередоваться с дождями и прохладой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова цитирует Ura.ru.

Как заметил специалист, переменчивая погода вызвана перемещениями воздушных масс с севера на юг и обратно. Такие явления из-за смены климата сейчас фиксируются во всем мире. Именно поэтому с каждым годом в России будет увеличиваться число ливней, ураганов и других опасных явлений.

За урожай, однако, жителям страны переживать не стоит. По расчетам синоптиков, урожай будет не хуже, а возможно и лучше, чем в среднем за последние пять лет. Этому поспособствуют как раз дожди.