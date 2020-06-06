Россиянам рассказали о новых уловках мошенников

В России на фоне пандемии коронавируса появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пытаются нажиться на пенсионерах. Первые жертвы новой схемы зафиксированы в Подмосковье, сообщили власти региона.

Мошенники звонят пожилым людям и говорят, что в период пандемии им, якобы, положены некие выплаты. Далее злоумышленники просят пенсионеров продиктовать им номер счета для перечисления денег. Также преступники могут рассылать смс-сообщения с информацией о компенсации с сайта, маскирующегося под портал госуслуг. Помимо этого, мошенники могут просить перевести деньги на сторонний счет, якобы, в качестве госпошлины за будущую компенсацию.

Также злоумышленники предлагают под видом юридической организации сделать перерасчет пенсии и требуют за это от 20 до 900 тысяч рублей.

Россиян просят проявлять бдительность при общении с незнакомцами и хранить в тайне информацию о своих счетах.