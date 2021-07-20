Статистика дня: коронавирус в Карелии не отступает

За прошедшие сутки в Карелии выявлено 197 вновь заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Днем ранее было выявлено несколько меньше заразившихся – 180.

Из новых больных – 15 тяжелых. Три человека за сутки скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Между тем более 20 процентов ковидных коек в Карелии остаются свободными. В ковидных стационарах сегодня находятся 715 человек, из них в крайне тяжелом состоянии – 9. Еще 522 человека находятся в самокарантине.

179 человек в республике за сутки выздоровели и закрыли больничный.