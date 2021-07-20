20 июля 2021, 09:14
В России предложили ввести уголовное наказание антипрививочников
Дальнейшее развитие добровольной вакцинации
Общественная палата Ленинградской области предложила ввести уголовное наказание для людей, пропагандирующих отказ от вакцинации. Соответствующее письмо первый заместитель председателя Общественной палаты Владимир Петров направил министру юстиции России Константину Чуйченко.
Петров в интервью RT пояснил, что мифы о вакцинации в России распространяют даже медики. В итоге в стране появился черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов для вакцинированных.
Петров призвал ввести для агрессивных антипрививочников особую статью в УК РФ. // Фото: bestlj.ru