В Карелии ГИБДД будет ловить водителей за непристегнутые ремни

Акция ГИБДД «Карелия, пристегнись!» пройдет до 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства. В рамках мероприятия будет проверяться использование водителями средств пассивной безопасности – ремней, детских удерживающих устройств, а также мотошлемов.

Проверки коснутся, в том числе, пассажирских автобусов на междугородних маршрутах.

Подчеркивается, что в автомобиле и автобусе должны быть пристегнуты ремнями безопасности все – в том числе пассажиры. За первое полугодие автоинспекторы в Карелии привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень более трех с половиной тысяч водителей и пассажиров. // Фото: paradoxvape.ru