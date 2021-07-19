Спасение угорающих. Почему жители Найстенъярви возненавидели власть

Текст, фото: Георгий Чентемиров

На часах – два часа ночи. Поселок Найстенъярви окутан плотным дымом. Он разъедает глаза, мешает дышать. В дыму стоит дюжина разгневанных мужчин. Это местные жители, которые уже несколько дней сражаются с лесными пожарами, угрожающими поселку.

– Ты журналист? – обращаются они ко мне. – Напиши всю правду!

– Я губернатору в пятницу отправил сообщение – дескать, горит всё! – почти кричит высокий мужчина. – Мне даже видео прислали, что все в огне. У нас кладбище сгорело, где наши родные лежат, прадеды. А он всякую ерунду пишет в ответ: мол, всё в порядке. Неужели нельзя попросить у Москвы помощи? Почему в Турцию эшелоны идут, а у нас ничего? Ну в какие это рамки лезет? Что у нас творится-то вообще?

Леса возле Найстенъярви, по словам местных жителей, начали гореть примерно в среду, 14 июля. Уже на следующий день о пожаре докладывал замминистра природных ресурсов Алексей Павлов.

– К тушению было привлечено 88 человек, 17 единиц техники, пожарный поезд, аэромобильная группировка МЧС. Движение пожара в сторону населенного пункта остановлено, – сообщил чиновник на последней сессии заксобрания.

Местные жители прямо обвинили власти во вранье. По словам Валентины, профессиональные пожарные начали приезжать только в пятницу. Остальные в целом подтверждают – помощь пришла очень поздно.

"Мы звонили много раз везде, где можно. Нам отвечали: у вас все в порядке, и МЧС хватает, и техники хватает. А никого не было! Мужики бегали, тушили",

– говорит одна из жительниц Найстенъярви.

– Я уже пятые сутки не сплю, – утверждает местный житель Алексей. – Огонь можно было в первый же день потушить, но никого не было, кроме нас и местных пожарных. Теперь получили то, что получили.

С огнем боролись не только местные. На тушение приезжали люди из соседних поселков и из Суоярви. Ехали по отвратительной дороге, чтобы помочь землякам. Одна такая группа прибыла в Найстенъярви ночью; молодая девушка прямо подошла к стоявшим на улице людям и спросила, что они могли бы сейчас для них сделать.

– Много людей приезжало нам в помощь. Вчера с нами работали ребята из Суоярви, муж с женой приехали, дед приехал 70-летний, представляешь? Человек тридцать было, – говорит Алексей.

...В ночь на понедельник лес продолжал тлеть и гореть. На дороге в поселок – перегоревшая напополам опора ЛЭП. То там, то сям видны языки пламени, отовсюду идет жар. Добровольцы и пожарные заливают очаги, но силы неравны.

–

"Лесные пожары не тушили ни разу. В каком-то плане это сложнее, чем тушить дома. На обычных пожарах больше нервов, а здесь – расстояния большие, и рукава таскать по лесу, по кустам тяжело. Двадцатиметровый рукав весит 40 килограммов, а их несколько соединено",

– говорит пожарный из Сортавалы.

Все сходятся во мнении: ситуация не была бы столь плачевной, если бы не ветер, задувший в воскресенье. На погоду грешат и в правительстве Карелии. Пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк сообщила на своей странице, что в республике впервые зафиксирована атмосферная засуха – явление, при котором на местности выпадает меньше среднего количества осадков. Кабатюк же описала последствия пожара для поселка.

"Жителей эвакуировали, пострадавших нет. Площадь горения – почти 600 гектаров. Пожар повредил несколько построек на окраине".

Действительно, повредил.

Эвакуация, о которой говорит пресс-секретарь главы Карелии, – еще один повод гневаться на чиновников. На сессии заксобрания, прошедшей в четверг, замминистра природных ресурсов Павлов упомянул, что из Найстенъярви вывезено 70 человек. Ни один из наших собеседников этот факт не подтвердил. По словам местных, эвакуировать людей массово стали лишь в воскресенье, когда поселок уже задыхался, а выезды были фактически перекрыты плотным дымом.

По данным МЧС, эвакуацию организовала местная администрация. Вот только возили людей жители соседнего поселка, причем на своем личном транспорте.

– С утра проснулись – всё в дыму. Потом по нарастающей, по нарастающей… И потом как-то резко эвакуацию объявили. Кто дал сигнал, непонятно. Возили нас люди из Лахколампи. У кого есть микроавтобус, вез на автобусе. У кого легковушка, вез на легковушке, – вспоминает молодая мама Кристина. Эти слова подтверждают и другие спасенные.

Всего эвакуировали более 130 человек. Разместили их в школе и детсаду поселка Лахколампи, но многих «разобрали» по домам.

– Часть людей разместили в помещении детского сада – там есть кровати. Остальных положили кого куда. Спальные принадлежности принесли опять-таки жители Лахколампи. Даже часть продуктов принесли – картошку, огурцы. Многих приезжих разместили в частных домах, причем кров давали не только друзьям и родственникам, но и посторонним незнакомым людям, – говорит секретарь школы в Лахколампи Ольга Германова.

На подготовку были даны считанные часы, но люди справились.

"Работники школы, люди из поселка пришли на помощь. Чистили картошку, варили, мыли посуду, размещали людей. Мужчины все на пожаре были, женщины – здесь",

– говорит секретарь.

У Ольги Германовой 19 июля день рождения. Из-за эвакуации она не спала всю ночь. Супруг ее в момент нашего разговора был в Найстенъярви, помогал тушить пожар. Пламя, поутихшее за ночь, днем в понедельник разгорелось снова. Хотя на ликвидацию ЧП бросили дополнительные силы, в том числе из Санкт-Петербурга, местные жители продолжают жаловаться на нехватку людей и техники.