Лесопатологи обследуют 15 тысяч гектаров сгоревшего леса в Карелии

Специалисты Суоярвского центрального лесничества обследуют сгоревший лес вблизи поселка Найстенъярви, сотрудники Сегежского центрального лесничества осматривают пострадавшие участки леса вдоль трассы «Кола». По сообщению пресс-службы регионального Минприоды, в Муезерском районе, где выгорело более 1800 га леса, работы по обследованию выполнены на площади порядка 400 га.

Специалисты оценивают состояние леса, определяют причины и степень повреждений, фиксируют местоположение и границы поврежденного леса, выявляют аварийные деревья. Все это обязательно фиксируют на фото. Затем будут назначены санитарно-оздоровительные мероприятия - выборочные, сплошные санитарные рубки или уборка неликвидной древесины. Всего специалистам нужно проверить около 15 тысяч гектаров леса. Обследования будут проходить осенью 2021 года и после того, как сойдет снег. А лесовосстановительные мероприятия могут провести лишь на третий год после пожаров.

Первые результаты подготовили лесопатологи из петербургского центра защиты леса, акты работ сейчас проходят согласование в Минприроды и Департаменте лесного хозяйства по СЗФО. (фото санкт-петербургского центра защиты леса)