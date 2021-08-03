Карелии компенсируют 50 миллионов на тушение лесных пожаров

Чтобы обеспечить расходы, которые власти Карелии понесли на тушение лесных пожаров, Рослесхоз направил в республику дополнительные средства. Сумма составляет 50 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

Субвенции из федерального бюджета на борьбу с природными пожарами ранее уже поступили в Карелию. Но денег оказалось недостаточно, потому что средства направляют на стандартное прохождение пожароопасного периода.

Ситуация с лесными пожарами в республике в этом году явно вышла за рамки обычной. Поэтому выделенных средств и не хватило.

На топливо, оплату труда и питания сотрудников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, на аренду тушивших огонь вертолетов Ми-8 и другие цели потребовалось гораздо больше денег.

Дополнительная федеральная субвениция покроет эти расходы, снизив нагрузку на республиканский бюджет. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН