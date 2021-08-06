Путин указал главе Карелии на дым на острове Путсаари

Президент Владимир Путин поручил главе Карелии присмотреться к возгоранию на острове Путсаари в Ладожском озере, где расположен Сергиевский скит Валаамского монастыря. Вопрос о том потушен ли пожар на острове, затронули на пятничном совещании о ситуации с пожарами и паводками в регионах. По сообщению ТАСС, президент заслушал доклад об обстановке в Карелии в целом, а затем отдельно поинтересовался ситуацией на Путсаари. Глава региона сказал, что пожар потушен.

«Да, но там, люди оттуда тоже сигнализируют ... Там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит»,

- цитирует РИА Новости президента.

На это Артур Парфенчиков ответил, что «на сегодняшний день пожар ликвидирован, угрозы скиту нет». Но обещал присмотреться. «Хорошо, ладно», - завершил диалог Путин. Видео разговора опубликовал паблик «Карелфорния News».

Пожар на остров произошел в конце июля. В тушении участвовали около 60 человек, привлекались вертолеты Ми-8 и Ка-32. Пожарные не допустили распространения огня на скит и постройки поблизости. По словам Парфенчикова, причиной возгорания стали туристы.