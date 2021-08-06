Объявлена награда за помощь в поимке сбежавшего Александра Мавриди

За информацию, которая поможет поймать сбежавшего из изолятора в Подмосковье Александра Мавриди, пообещали выплатить миллион рублей. Награду объявило МВД, пишет РИА Новости.

Он обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге. Полиция просит сообщать информацию о местонахождении Мавриди по телефонам: 02; +7 (495) 994-50-64; +7 (495) 609-77-06.

Напомним, пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Все они уроженцы Молдавии. Мавриди обвиняется в убийстве из арбалета владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, остальные – в кражах. У сбежавших оружия нет. Возможно, на свободе у них есть сообщники. На дорогах и в местах возможного появления беглецов установили дополнительные посты и заслоны. Двух сотрудников изолятора задержали. Их подозревают в превышении должностных полномочий. (фото m24.ru)