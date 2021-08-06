06 августа 2021, 19:39
Федеральную трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста
Автомобилистов предупредили об ограничениях на трассе около города Лодейное Поле в выходные
Автомобилистов, планирующих поездку в Петербург, вновь предупреждают об ограничениях на федеральной трассе «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти.
В субботу, 7 августа, с 11:10 до 13:10 мост через реку Свирь разведут для пропуска судна. Движение транспорта в течение двух часов будет полностью перекрыто, предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В случае задержки судов мост разведут в это же время на следующий день. Автомобилистов попросили учесть информацию при планировании поездок. (фото sevzap.rosavtodor.ru)