Федеральную трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Автомобилистов, планирующих поездку в Петербург, вновь предупреждают об ограничениях на федеральной трассе «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти.

В субботу, 7 августа, с 11:10 до 13:10 мост через реку Свирь разведут для пропуска судна. Движение транспорта в течение двух часов будет полностью перекрыто, предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В случае задержки судов мост разведут в это же время на следующий день. Автомобилистов попросили учесть информацию при планировании поездок. (фото sevzap.rosavtodor.ru)