Спрогнозированы сроки достижения коллективного иммунитета в России

В Минздраве спрогнозировали сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По мнению первого замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, достижение коллективного иммунитета на уровне 80-90% - это вопрос нескольких месяцев.

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами»,

- цитируют его «Известия».

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 14 субъектах, в которых насчитывается до 70% привитых и наблюдается существенное снижение заболеваемости. (фото Wokandapix, pixabay.com)