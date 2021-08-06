06 августа 2021, 18:46
Спрогнозированы сроки достижения коллективного иммунитета в России
По мнению замглавы Минздрава Фисенко, достижение иммунитета к COVID-19 в 80-90% - это вопрос нескольких месяцев
В Минздраве спрогнозировали сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По мнению первого замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, достижение коллективного иммунитета на уровне 80-90% - это вопрос нескольких месяцев.
«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами»,
- цитируют его «Известия».
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 14 субъектах, в которых насчитывается до 70% привитых и наблюдается существенное снижение заболеваемости. (фото Wokandapix, pixabay.com)