Россиянам рассказали, как на глаз определить арбуз с нитратами

Агроном Владимир Викулов в беседе с радио Sputnik рассказал, как отличить арбуз с высоким содержанием нитратов от качественных плодов. Нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Обычно они содержатся в первых плодах, но могут оказаться и на прилавках в августе.

Высокая концентрация нитратов может привести к отравлению. Покупателям стоит быть внимательными, несмотря на проверку, которую должны проходить арбузы перед тем, как попасть в магазин.

«Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу «бумага все стерпит». Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы»,

- сказал агроном.

Толстая бугристая корка, по словам Викулова, это явный признак высокой концентрации нитратов в арбузе. По его словам, арбуз имеет гладкую поверхность.

«Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов»,

- пояснил эксперт.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург также привел несколько способов, как распознать спелый арбуз. В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, что хороший арбуз должен быть звонким и плотным, немного пружинить в руках. Также, по его словам, определить спелость плода можно с помощью бочки с водой. Спелый арбуз должен всплыть, подсказал Гинзбург. (фото Pexels, pixabay.com)