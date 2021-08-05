Стала известна судьба бутафорского концлагеря-музея в Карелии

Бутафорский концлагерь-музей в деревне Ватнаволок Кондопожского района закрыт, его скро разберут, а база отдыха, на территории которой и появился объект, продолжит работать в обычном режиме. Об этом написало издание «Столица на onego.ru». Между тем, по информации организатора музея Натальи Абрамовой, реконструированный детский концлагерь по-прежнему будет принимать туристов.

Руководитель фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова в беседе с ТАСС рассказала, что образовательный проект «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» был завершен 31 мая 2021 года. Декорации, которые фонд получил от кинокомпании, снимавшей фильм «Весури» о малолетних узниках финского концлагеря, и на базе которых и создавалась экспозиция, передали владельцу.

По информации Абрамовой, между авторами кинокартины и владельцами турбазы, на которой стоят бараки, договорные отношения продолжатся. По ее сведениям, планируется проводить платные экскурсии. Со стороны фонда она готова оказывать информационную или организационную поддержку. Так, Абрамова сообщила, что предоставит сотрудников-специалистов, которые вели экскурсии в проекте, передаст экскурсионную программу.

Напомним, на проект музея-концлагеря благотворительный фонд получил президентский грант в размере 2,8 миллионов рублей. С мая по апрель 2021 года бесплатные экскурсии с питанием и проживанием посетили более 400 школьников, также приезжали отдельные туристы.

По данным директора фонда, экскурсиями по реконструированным копиям концлагерей займется турхолдинг «Родина». Работу планируют возобновить с осени. В программы туров по достопримечательностям Карелии включат посещение бутафорского концлагеря. Руководитель турхолдинга Александр Королев рассказал, что экскурсии для школьников продолжатся в октябре-ноябре. (фото ptzgovorit.ru)