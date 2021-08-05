Движение на двух федеральных трассах будут перекрывать три ночи подряд

Три ночи подряд участки двух федеральных трасс в Карелии будут перекрывать на время перевозки крупногабаритного груза. Об ограничениях сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Груз будут везти по маршруту от границы Ленобласти и Карелии до Костомукши. Движение будет перекрыто в ночь с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа с 02:00 до 07:00 на участках трассы Р-21 «Кола» и А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия».

На месте будет работать ГИБДД. Автомобилистов просят быть внимательными и рассчитывать время в пути с учетом этих обстоятельств. (фото ivbg.ru)