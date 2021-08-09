Власти Карелии проверили остров Путсаари после слов Путина о дыме

После слов президента Владимира Путина о дыме на острове в Ладожском озере и поручения губернатору Карелии присмотреться к возгоранию на Путсаари, власти региона осмотрели территорию.

7 августа на остров выезжали первый замминистра природных ресурсов и экологии Карелии и врио начальника МЧС региона. Об итогах проверки губернатор доложил в телеграмме президенту. В ней сказано, что открытого огня и задымления на острове в Ладоге нет.

«По результатам проведенного осмотра установлено, что открытого огня и задымления на территории острова не имеется. 5 августа в отдельных местах имелось слабое задымление на болоте. 6 августа задымление ликвидировано, указанное место дополнительно пролито водой»,

- цитирует пресс-служба главы текст телеграммы. Подчеркивается, что в настоящее время лесопожарная обстановка на территории острова стабильная, место пожара контролируется.

Напомним, что пожар на Путсаари обнаружили 26 июля. Его тушили более 60 человек, были задействованы два вертолета МЧС. Пожар площадью 98 га ликвидирован 30 июля. Ущерб скитам на острове не нанесен. (фото openarium.ru)