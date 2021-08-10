10 августа 2021, 12:49
Россия

Путин поручил помочь пострадавшим от лесных пожаров в Карелии

Пострадавшие от пожаров жители Якутии, Челябинской области и Карелии должны будут получить помощь к 1 сентября

Глава государства распорядился до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров. Помощь будет включать выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья»,

- говорится в сообщении.

Владимир Путин адресовал свое поручение федеральному правительству, а также главам Карелии, Якутии и Челябинской области. (фото Алексей Дружинин, rbc.ru)

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