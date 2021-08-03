В мэрии рассказали, как в Петрозаводске пройдет День знаний

В этом году празднование 1 сентября в столице Карелии пройдет снова в дистанционном формате. Из-за сложной эпидемиологической обстановки массовое шествие первоклассников проводить не станут, сообщили в мэрии.

В преддверии нового учебного года школы, учреждения дополнительного образования, библиотеки, творческие студии и клубы готовят онлайн-конкурсы, мастер-классы, видеоэкскурсии, акции и другие мероприятия.

Городской дом культуры предлагает начать подготовку к празднику уже сейчас. Петрозаводчанам предлагают вспомнить и написать о своей школьной жизни - это могут быть короткие романтические истории, смешные случаи, байки. К рассказам желательно приложить школьные фотографии. Материалы можно направлять по электронной почте: kapa8b@mail.ru. Победителей отметят призами, а лучшие истории опубликуют на сайте Городского дома культуры и в группе в соцсети. (фото MaxxGirr, pixabay.com)