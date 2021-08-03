Мэр обещал устранить частые проблемы с электричеством в Древлянке

Разобраться с постоянными отключениями электроснабжения в Древлянке пообещал жителям микрорайона глава администрации Петрозаводска. Владимир Любарский написал в соцсети, что читает многочисленные сообщения, которые приходят ему по этому поводу.

Мэр отметил, что в очередной раз жители Древлянки остались без электричества вечером в субботу. Проблему устранили только в понедельник утром. Любарский назвал такую ситуацию недопустимой. Но объяснил, что причины у нее – объективные.

«Эти сети ранее принадлежали частным организациям, застраивавшим микрорайон. Собственники сетей на протяжении десятилетий не занимались их техническим обслуживанием. В прошлом году, несмотря на неудовлетворительное состояние сетей, их приняла на баланс сетевая организация АО «ОРЭС-Петрозаводск»», - пояснил мэр.

Он сообщил, что в текущем году компания запланировала проложить новую резервную высоковольтную кабельную линию, так как данные подстанции запитаны по тупиковой схеме электроснабжения.

На сегодня уже закончено проектирование. Построить резервную ветку должны до начала зимы.

Кроме того, на 2022 год в рамках долгосрочной инвестиционной программы планируется полная замена кабельной линии ТП422 - ТП816. Все это должно существенно повысить надежность электроснабжения микрорайона. // Фото: Pexels