Частный крематорий предложили построить в окрестностях Петрозаводска

Восемь инвесторов представили министерству экономического развития и промышленности Карелии свои проекты.

В частности, компании хотят реализовать в республике проекты в сфере туризма, каркасного домостроения, строительства маломерных судов, металлических конструкций для судостроения и гражданского строительства, деревообработки, сообщает пресс-службе ведомства. Один инвестор презентовал министерству проект строительства частного крематория.

Построить его предлагают рядом с Петрозаводском к 2023 году. В крематории хотят установить две печи. Инвестор, зарегистрированный в республике, готов вложить в проект 32 миллиона рублей. В проекте прописано создание 13 рабочих мест, пишет «Интерфакс». Своего крематория в республике нет. ближайший расположен в Санкт-Петербурге.

В министерстве сообщили, что если все восемь проектов будут реализованы, то это даст региону 154 новых рабочих места. (фото fontanka.ru)