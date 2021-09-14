В Костомукше собирают охотников из-за зверя, напугавшего жителей

В Костомукше обеспокоены появлением в окрестностях города опасного животного. Поводом для волнений горожан и предметом обсуждения в местной администрации стало видео в соцсети под названием «Волки уже в Костомукше». Об этом сообщает официальный паблик органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

Утверждать, что животное на записи волк, пока нельзя из-за качества видео. Возможно это был метис (помесь волка и собаки) или одичавшая собака, которая не только не боится человека, но может на него напасть, как и на другую живность.

По мнению старшего инспектора Госохотнадзора по Костомукше Юрия Шпакова, в обычных условиях при наличии достаточной кормовой базы, волки на людей не нападают. Его мнению разделяют коллеги.

С учетом неопределенности ситуации и потенциальной опасности, власти Костомукши решили сформировать бригаду охотников-добровольцев для организации облавы и отстрела животного, в том случае, если им окажется волк. Возможно, будет назначена награда за зверя. Сложность операции заключается в том, что применять охотничье оружие в черте города запрещено. Также решено изменить дислокацию нарядов и постов полиции на городских окраинах по ночам и возможно привлечь квадрокоптер с тепловизором для поиска животного.

Горожанам в свою очередь рекомендовано в случае встречи с крупным животным, представляющим угрозу, звонить в ЕДДС или полицию. Жителям частных домов советуют закрывать на ночь калитки и ворота, не привязывать и не оставлять на ночь домашних питомцев во дворе, не выкидывать мусор рядом с участком и предупредить детей. (фото Beeki, pixabay.com)