Выписки из ЗАГС стали доступны на Госуслугах

Минцифры совместно с ФНС запустили новый сервис на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи.



Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее - в раздел «Семья и дети». При оформлении подписки данные в личном кабинете всегда будут актуальными. Фото invest-chukotka.ru