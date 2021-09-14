Гинцбург оценил длительность самоизоляции Путина

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки самоизоляции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина»,

- рассказал Гинцбург.

По его словам, глава государства поступил как «законопослушный человек». Гинцбург уверен, что президент показывает правильный пример.

«С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно», - резюмировал глава НИЦ Гамалеи.

Ранее стало известно, что 14 сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol