14 сентября 2021, 13:49
Гинцбург оценил длительность самоизоляции Путина
Президент ушел на изоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в своем окружении
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки самоизоляции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина»,
- рассказал Гинцбург.
По его словам, глава государства поступил как «законопослушный человек». Гинцбург уверен, что президент показывает правильный пример.
«С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно», - резюмировал глава НИЦ Гамалеи.
Ранее стало известно, что 14 сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol