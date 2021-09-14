В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об абсолютно здоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Сегодня стало известно, что глава государства должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания Covid-19 в его окружении. В связи с этим президент России на этой неделе будет участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции.

Песков также рассказал, что Путин встречался с сирийским лидером Башаром Асадом в понедельник, 13 сентября, до того, как решил уйти на самоизоляцию. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol