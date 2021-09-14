В России выявили более 17 тысяч зараженных Covid-19 за сутки

За последние сутки в России выявлены 17 837 новых случаев заражения коронавирусом. Умер 781 человек, выписаны - 15 907. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1609 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 839, в Архангельской области - 256, в Вологодской области - 225, в Ленинградской области - 185, в Мурманской области - 141.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 7 176 085 раз. Скончались 194 249 человек. Фото pixabay.com/Anestiev