В Неве стремительно повышается уровень воды

В Санкт-Петербурге утром 14 сентября начал стремительно повышаться уровень воды в Неве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, у Горного института уровень воды всего за один час поднялся на 16 сантиметров - со 111 до 127 сантиметров. Как пишет паблик «Санкт-Петербург Live», к 10 утра вода поднялась уже до 135 сантиметров.

При этом угрозы наводнения пока нет. Официально наводнение начинается, если уровень воды повышается до 160 сантиметров выше ординара.

Дамбу в Северной столице не закрывают. Повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется, несмотря на сильный северо-западный ветер, который гонит воду обратно из Финского залива в Неву. Фото источника