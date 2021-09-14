Россияне раскрыли желаемый размер зарплаты

Суммы в 50-70 тысяч рублей в месяц хватило бы для комфортной жизни большинству россиян. Таковы данные опроса, опубликованные РИА Новости.

Зарплату в 50-70 тысяч хотели бы получать около 38,5% опрошенных. Более 24% россиян удовлетворились бы зарплатой 80-100 тысяч рублей. Примерно для 16,8% жителей страны желаемый уровень заработной платы достигает 120-150 тысяч, а для 11,4% - от 150 до 200 тысяч рублей. Каждый одиннадцатый опрошенный (9%) считает приемлемой зарплату более чем в 200 тысяч рублей.

Больше всего денег жители страны тратят на приобретение продуктов питания, оплату жилья и ЖКХ и покупку одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. Фото pixabay.com/Evgeny