Артист «Кривого зеркала» пришел к Малахову с перебинтованной головой

48-летний юморист Александр Морозов пришел на шоу на телеканале «Россия 1» с перебинтованной головой. Артист «Кривого зеркала» появился в бинтах в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», так как незадолго до этого перенес сложную операцию на лице.

«Пришлось сделать очень сложную операцию. Меня никто не побил, просто чтобы дальше функционировать как артист, должен был провести некоторые манипуляции. Все это для себя любимого — не для девушек»,

- приводит слова Морозова издание StarHit.

В студии артист размотал бинты и показал зрителям свое обновленное, но пока еще опухшее лицо. Мать Морозова, сидевшая в студии, испугалась за сына. Но комик заверил, что отеки скоро спадут.

Запомнившийся зрителям по роли толстяка артист стал бороться с лишним весом, прибегая к помощи хирургов.