В школьном учебнике для 6 класса нашли ссылку на порносайт

В учебнике по английскому языку для шестого класса на одном из изображений была опубликована ссылка, ведущая, как оказалось, на порноресурс. Подозрительный линк обнаружили и в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. По сообщению «Газеты.ру», речь идет об учебнике Spotlight. Внимание на это первыми обратили пользователи интернет-сообщества Pikabu.

Издательство «Просвещение», которое выпускало учебник, организовало проверку учебно-методического комплекта, неоднократно проходившего государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций.

«Ошибку» заметили и в электронной версии учебника, но там ее уже исправили. В организации решили пока приостановить издание и распространение печатной версии школьного пособия, а также заменить данную версию учебника. Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать указанный в иллюстрации учебника порносайт. Учебное пособие также проверит Минпросвещения. По предварительным данным министерства, ошибка могла быть технической. Как пишет ТАСС, в переизданном несколько раз учебнике была эта иллюстрация в прежних редакциях, но в 2021 году отображенный на картинке сайт стал вести на недопустимый контент. (фото Mediamodifier, pixabay.com)