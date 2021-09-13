В стаж, дающий право на досрочную пенсию, внесли периоды профобучения

Периоды профобучения и дополнительного профобразования начнут включать в стаж, дающий право на досрочную пенсию. Об этом пишет РИА Новости. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В стаж будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. (фото Кирилл Кухмарь, rg.ru)