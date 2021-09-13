Скончался заслуженный журналист Карелии Алексей Осипов. Его не стало 12 сентября, сообщает Karelia.news.

Осипов был главным редактором газет «Ленинская правда», которая потом стала «Северным курьером», и «Комсомолец». До 2008 года он руководил газетой «Карелия». В 1997 году ему присовили звание заслуженного журналиста.

На страницах «Северного курьера» Осипов вел колонку редактора, откликаясь на общественно-политические и социальные события в республике и стране. Так появилась книга «Прошлое - настоящее». В издании собраны воспоминания за 35 лет работы Осипова в журналистике. (фото источника)