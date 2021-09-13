Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом

39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обеззараживанием помещений сетевого магазина, задержали в Москве по делу о смертельном отравлении арбузом. В пресс-службе СК России сообщили, что подозреваемого доставили в подразделение ведомства, с ним проводят следственные действия, расследование продолжается.

Напомним, в минувший четверг 61-летняя женщина, 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались. Следователи возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Следователи, сотрудники Роспотребнадзора и ГОиЧС осмотрели продуктовые магазины, где жильцы дома на Совхозной улице покупали продукты. Были изъяты документы, отобраны пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. Также в квартире погибших изъяли пробы воды, воздуха, посуды, бытовой химии, лекарств, продуктов, в том числе остатков арбуза.

Сегодня стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили следы вещества для дезинсекции, которое использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина. (видео СК РФ)