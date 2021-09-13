Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отравилась семья

В арбузах, продающихся в магазине популярном сети на улице Совхозной в Москве, нашли следы вещества для уничтожения насекомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

Напомним, в минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались.

Эксперты исследовали продовольственные товары из квартиры, где проживали умершие, и из магазина, куда они ходили.

«Обнаружены следы вещества для дезинсекции <...> Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», - говорится в результатах экспертизы.

При этом в воздухе и воде жилого дома никаких опасных для здоровья соединений нет, жителям ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото pixabay.com/Pexels