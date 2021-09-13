Турист сорвался с горы в Анапе и выжил

В Анапе в районе Лысой горы турист сорвался и упал на камни. Ему удалось выжить, сообщается в Instagram-аккаунте регионального отряда «Кубань-СПАС».

Спасатели рассказали, что 36-летний мужчина из Махачкалы упал на каменистый пляж неподалеку от спуска к морю «800 ступеней».

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали туристу первую медицинскую помощь. Из-за тяжелого состояния пострадавшего специалисты приняли решение об эвакуации россиянина при помощи катера «Службы спасения» города Анапы. Фото источника