Число жертв пандемии в Карелии выросло до 663 человек

193 новых носителей коронавирусной инфекции зарегистриновано в Карелии за минувшие сутки, в 192 случаях прививки не были сделаны. Из общего числа заболевших – 187, состояние средней степени тяжести у 24, тяжелое – 10. За все время пандемии в республике заболели 52 568 человек. Такие данные утром 12 июля приводит министр здравоохранения региона в своем аккаунте.

Поправились еще 148 пациентов, за все время – 49 060 человек.

Подтверждены еще три новых летальных исхода. За все время пандемии коронавирус отнял жизни у 663 человек. (фото sib.fm)