Жителям Карелии понадобится более 17 лет, чтобы накопить миллион

Аналитики РИА Новости выяснили, как быстро жители регионов России смогут накопить один миллион рублей. Оказалось, что быстрее всего сделать это смогут на Чукотке, в Янао-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Магаданской области. В этих областях работнику со среднестатистической зарплатой потребуется менее десяти лет, чтобы стать миллионером.

Удивительно, что Москва не попала в эту пятерку. В столице, как показали данные исследования, для накопления миллиона нужно одиннадцать лет. Жителям Ханты-Мансийского автономного округа нужно чуть больше – 11,3; на Камчатке – 11,4; на Сахалине – 11.5; в Якутии – 11,8; а в мурманской области – 13,4.

Жителям Карелии со среднестатистической зарплатой для сбора миллиона рублей потребуется более 17 лет, если быть точнее 17,4. Наша республика в рейтинге регионов по способности населения накопить крупную сумму заняла 25-ю строчку. Узнали аналитики и процент работников, которые не смогут в нашем крае накопить миллион даже за 30 лет. Их дола – 2,2%.

Но дольше всего с затянутыми поясами придется провести жителям Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии – более 24 лет. (фото woman.forumdaily.com)