Набравший 399 баллов на ЕГЭ школьник назвал свою ошибку

Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 в Москве за четыре ЕГЭ набрал 399 баллов. 17-летний школьник сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. 99 баллов он набрал на испытании по физике.

В беседе с «Комсомольской правдой» юноша рассказал, что ему не обидно из-за нехватки одного балла до 400. Выпускник не стремился их заполучить и обрадовался высшему баллу на экзамене по русскому. Юноша знает, где он допустил ошибку.

«Мы по физике делаем рисунки к задачам - это один из обязательных пунктов. И в начале все решил правильно, направил силу, а потом что-то переклинило, и направил не туда»,

- пояснил он.

Подросток уверен, что добиться хорошего результата ему помогли грамотно выстроенный режим дня и пробные экзамены. Будущим выпускникам он посоветовал высыпаться, отдыхать, заниматься спортом, слушать любимую музыку, чтобы не допустить умственного выгорания. Также выпускник посоветовал заранее ознакомиться с регламентами экзаменов - как заполнять бланки, оформлять задания, так как это поможет сэкономить время. (фото orengrad.ru)