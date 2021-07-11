Жителей Карелии пригласили на работу в ГИБДД

Здоровых мужчин, прошедших военную службу, приглашают на работу в ГИБДД Карелии. Есть вакансии и для действующих сотрудников ОВД.

Вакансии открыты в Петрозаводске и Костомукше, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Суоярвском и Сортавальском районах, сообщает дорожное ведомство.

На должности младшего начальствующего состава смогут претендовать россияне от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего (полного) общего или среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих. На должности среднего начальствующего состава смогут рассчитывать россияне от 18 до 40 лет с высшим или средним профессиональным образованием, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих. Сотрудникам ОВД предоставят возможность получить высшее (в том числе второе высшее) юридическое образование в образовательных учреждениях системы МВД.



Работникам предоставляют соцпакет, ежегодный 45-дневный отпуск, оплачивают проезд к месту отпуска и обратно раз в год, предоставляют медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По вопросам просят обращаться в отдел кадров ДПС в Петрозаводске или управления ГИБДД в районах Карелии. Телефоны в Петрозаводске: 715-882, 715-809. (фото источника)