Екатерина Яршина, известный в Карелии модельер, заболела коронавирусом

Петрозаводчанка Екатерина Яршина заболела коронавирусом. Об этом со ссылкой на дочь модельера – обладательницу титула «Мисс Карелия-2004» Яну - написала Gubdaily.ru.

Петрозаводский дизайнер Яршина находилась в крайне тяжелом состоянии, модельера подключили к аппарату ИВЛ, у нее были сильно поражены легкие. О самочувствии мамы девушка рассказывала в соцсети в середине июня. В настоящее время модельер все еще в больнице, она находится в общей палате и может дышать практически без аппарата.

«Есть, конечно, много серьезной побочки. Но врачи ее очень хвалят и говорят, что из такого тяжелого состояния она очень быстро выкарабкалась, хотя многие уже не давали нам шансов...»,

- приводит издание слова дочери карельского модельера. Екатерине Яршиной предстоит реабилитация. (фото источника)