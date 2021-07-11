Пассажир из-за духоты открыл аварийный выход самолета в Шереметьево

Один из пассажиров самолета, который должен был минувшей ночью лететь из Москвы в Турцию, открыл аварийный люк, сообщает телеканал «360». В результате раскрылся надувной спасательный трап. Инцидент произошел в Шереметьево.

Предположительно, вылет задерживался, пассажиры находились в душном самолете с неработающим кондиционером. Один из пассажиров дернул аварийный выход. По сообщению журналистов, пассажиров высадили из самолета, а борт заменили. Задержка вылета составила четыре часа.

В авиакомпании «Россия» прокомментировали, что инцидент случился при невыясненных обстоятельствах. Была создана комиссия для расследования инцидента. По информации РИА Новости, авиакомпания хочет взыскать с пассажира убытки.