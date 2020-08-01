Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

Согласно данным карты распространения коронавируса в Карелии, на утро 1 августа в Петрозаводске 12 новых адресов заболевших.

Из них четыре дома, где очаг выявлен впервые: ул. Шотмана, 40А; пр. Ленина, 15; ул. Луначарского, 14 и Лососинское шоссе, 31, к. 5

Восемь адресов, где случаи коронавируса повторны: ул. Пограничная, 56; ул. Московская, 9; пл. Гагарина, 2; ул. Древлянка, 1; ул. Древлянка, 21; ул. Правды, 44; ул. Торнева, 1 и ул. Ключевая, 18.

Напомним, за истекшие сутки в Петрозаводске заболело 13 человек. Всего в столице Карелии коронавирус регистрировали у 1177 человек.