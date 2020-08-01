Белорусы научат «петрозаводских ученых» выращивать карельскую березу

Карельской березы в Беларуси произрастает больше, чем в самой Карелии. Об этом рассказала журналистам на страницах издания БЕЛТА младший научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН Оксана Серебрякова.

Действительно, больше всего карельской березы насчитывается на территории Беларуси,

- подтвердила Оксана Серебрякова.

По ее словам, петрозаводские ученые в настоящее время занимаются воспроизводством данной разновидности березы. В 2013 году они побывали в Беларуси, где изучали условия произрастания деревьев, делились опытом с учеными из гомельского Института леса НАН и Института экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН.

Белорусская сторона подарила своим коллегам из Петрозаводска семенной материал и клоны деревьев карельской березы. Эти семена и саженцы были сразу же высажены, теперь специалисты наблюдают за их развитием. "Мы очень довольны этим сотрудничеством, нам есть чем друг с другом поделиться", - подчеркнула специалист.