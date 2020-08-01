01 августа 2020, 11:00
Общество

Белорусы научат «петрозаводских ученых» выращивать карельскую березу

Специалисты из братской республики уже передали коллегам из Карелии клоны деревьев для размножения
Оксана Серебрякова занимается генетикой карельской березы. Фото из архива 

Карельской березы в Беларуси произрастает больше, чем в самой Карелии. Об этом рассказала журналистам на страницах издания БЕЛТА младший научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН Оксана Серебрякова.

Действительно, больше всего карельской березы насчитывается на территории Беларуси,

- подтвердила Оксана Серебрякова.

По ее словам, петрозаводские ученые в настоящее время занимаются воспроизводством данной разновидности березы. В 2013 году они побывали в Беларуси, где изучали условия произрастания деревьев, делились опытом с учеными из гомельского Института леса НАН и Института экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН.

Белорусская сторона подарила своим коллегам из Петрозаводска семенной материал и клоны деревьев карельской березы. Эти семена и саженцы были сразу же высажены, теперь специалисты наблюдают за их развитием. "Мы очень довольны этим сотрудничеством, нам есть чем друг с другом поделиться", - подчеркнула специалист.

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карельская наука