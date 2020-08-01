Сорок пять человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

45 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

"В Петрозаводске – 13 человек, в Лоухском районе – 14 человек (Лоухи – 9, поселок Чупа – 2, поселок Малиновая Варакка – 3), в Пудоже – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля), в Пряжинском районе – 1 человек (село Святозеро), в Прионежском районе – 4 человека (деревня Ялгуба – 1, поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 2), в Кеми – 2 человека, в Калевале – 2 человека, в Беломорске – 2 человека, в Кондопожском районе – 3 человека (Кондопога, село Кончезеро, деревня Улитина Новинка), в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек", – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели еще 36 человек: в Петрозаводске – 15, в Суоярвском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Костомукше – 4, в Муезерском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Беломорском районе – 3. Также выписаны еще 2 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 385,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 572,4 случая, по Северо-Западу – 562,9.