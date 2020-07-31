31 июля 2020, 20:56
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 31 июля
Количество заболевших Covid-19 в республике достигло отметки в 2312 человек
На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была найдена 30 июля.
Главным очагом коронавируса остается Петрозаводск. В столице уже 1164 заболевших. На втором месте Кемский район - 131 больной, на третьем - Беломорский район - 108 зараженных.
Далее следуют Сортавальский район (99), Олонецкий район (91), Сегежский район (91), Суоярвский район (86), Прионежский район (79) и Муезерский район (73).
Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 10.