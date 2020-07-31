Парфенчиков ослабил ограничительные меры в Карелии

Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах в Карелии, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает управление пресс-службы губернатора.

Так, с сегодняшнего дня в республике разрешена деятельность развлекательных центров - детских игровых, батутных. Учреждения должны обеспечить для посетителей возможность обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Обязательно использование масок, а персоналом - перчаток и защитных экранов, соблюдение социального дистанцирования, дезинфекция используемого оборудования.

Возобновляется деятельность по организации конференций и выставок.

С 1 августа в Карелии могут начать работу учреждения клубного типа: клубы, дворцы и дома культуры, досуга, дома или центры народного творчества. Они могут предоставлять свои услуги при условии использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования.

С 15 августа в республике откроется театрально-концертный сезон.

Еще один пункт распоряжения касается отдыха детей: с 1 августа организованные группы ребят, проживающие в районах Арктической зоны на территории республики, могут выезжать на отдых и оздоровление в другие регионы России.

Также уточнены правила работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной записи, а на одного посетителя теперь должно приходиться 4 кв. м площади зала для занятия спортом. Ранее требовалось 20 кв. метров.