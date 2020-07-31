В Сети опубликованы фотографии затопленной Сегежи

В последние дни июля в Карелию пришла непогода. МЧС два дня подряд объявляло штормовое предупреждение. В республике прошли сильные ливни. Сильнее всего досталось Сегеже.

По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», за сутки на город вылилось 70 миллиметров дождя. Многие улицы превратились в реки, а дворы - в озера. Жители Сегежи даже пытались ловить в них рыбу.

Сообщество опубликовало несколько фотографий, сделанных жителями города. На кадрах видны последствия прохода над Сегежей циклона «Дана».